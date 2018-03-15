وضع العلامات بأجهزة أبل لا تخفي البيانات الحساسة

أشارت بوابة التقنيات “9to5mac.com” إلى أن وظيفة وضع العلامات على ملفات “بي دي إف” أو الصور بالأجهزة المحمولة المزودة بنظام أبل “آي أو إس” لا تصلح لإخفاء البيانات الحساسة والمعلومات الشخصية في المستندات الهامة.

وتتيح هذه الوظيفة، التي أطلقت في نظام “آي أو إس 11″، إمكانية وضع العلامات أو حجب النصوص أو تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

ونصحت بوابة التقنيات المستخدم، الذي يستعمل هذه الوظيفة لحجب المعلومات الحساسة في المستندات، بتوخي الحرص والحذر، نظراً لأن أداة إخفاء النصوص لا تعمل إلا بعد تطبيقها عدة مرات.

علاوة على أنه يمكن إزالة الحجب في كثير من الأحيان ببرامج تحرير الصور، فتظهر المعلومات الحساسة والبيانات الشخصية مرة أخرى.

كما أن شركة أبل نفسها تروج لوظيفة وضع العلامات باعتبارها أداة للعلامات فقط أو للتوقيعات الرقمية.