متى تجب استشارة الطبيب إن حدث «نزيف الأنف»؟

تواصل – وكالات:

كشفت شبكة أطباء الأنف والأذن والحنجرة HNOnet NRW الألمانية، عن أن نزيف الأنف يستوجب استشارة الطبيب إذا استمر أكثر من 15 دقيقة، أو إذا لم يتحول لون الدم إلى أحمر فاتح.

وأكدت الشبكة، أنه باستثناء هاتين الحالتين، يُعد نزيف الأنف حالة بسيطة لا تستدعي القلق، وغالباً ما يكون نتيجة لتمزق أحد الأوعية الدموية بالأنف بسبب جفاف الأغشية المخاطية.

وعندها يمكن إيقاف النزيف بوضع كمادة باردة على مؤخرة العنق، حيث يساعد ذلك على انقباض الأوعية الدموية، مع مراعاة إمالة الرأس للخلف بعض الشيء، حتى لا يسيل الدم إلى المعدة مسبباً الشعور بالغثيان.

وكثيراً ما يهاجم نزيف الأنف كبار السن، نظراً لأن الأغشية المخاطية تجف لديهم بسرعة.

ولمواجهة ذلك، يمكن للمسنين استخدام مراهم أو زيوت الأنف المرطبة للأغشية المخاطية، مع الإكثار من السوائل.

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