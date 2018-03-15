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«الأحمر» للرئيس اليمني: جاهزون لـ«ساعة الصفر»

«الأحمر» للرئيس اليمني: جاهزون لـ«ساعة الصفر»
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تواصل – وكالات:

جاهزون لـ«ساعة الصفر» هي اللحظة التي اتفق عليها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي (خلال اتصال هاتفي، مع قائد المنطقة العسكرية السادسة في الجيش، اللواء هاشم الأحمر، والتي شملت تفاصيلها الموقف القتالي، والاستعدادات والتحضيرات للمعركة المنتظرة، لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأطلع “الأحمر” الرئيسَ اليمني على الخطط والعمليات العسكرية المقبلة، الواقعة في محافظات عمران، وبوابة صنعاء الشمالية، والجوف، وصعدة، وسط تأكيدات من هادي بتنفيذ المهام الموكلة في مسرح العمليات المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وتتجه القوات إلى نقل المعركة إلى عمران شمال صنعاء، من جبهة الجوف؛ لتضييق الخناق على الحوثي؛ لاستعادة العاصمة صنعاء، بالتزامن مع “قطع رأس الأفعى” بتحرير صعدة، يأتي هذا فيما يحقق الجيش اليمني تقدمًا مهمًّا في الجوف (يسيطر على 80% منها)، ويحاصر صعدة من 4 محاور.

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