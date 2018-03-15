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«الزعاق» يحدد موعد موسم «الغبار والأتربة» في المملكة

«الزعاق» يحدد موعد موسم «الغبار والأتربة» في المملكة
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تواصل – متابعات:

قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق ‘‘إنه لم يتبق سوى يومين على انتهاء موسم العقارب ليبدأ موسم “الحميمين”، السبت المقبل‘‘ منوهًا إلى ما يتسم به هذا الموسم من غبار وأتربة “مستوردة”.

وأوضح الزعاق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن موسم الغبار والأتربة المستوردة يعد الموعد الفعلي لخروج جميع أنواع العقارب والثعابين والهوام السامة والحشرات ويتساوى الليل والنهار ومدته 26 يومًا، وهو الحدّ الفاصل بين الحر الهازل والجاد.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا في درجات الحرارة على مناطق المملكة، ونشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وكذلك على وسط وشمال شرق المملكة.

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