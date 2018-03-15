نصف مليون زائر لمهرجان الزهور بينبع (صور)

تواصل – ماجد الرفاعي:

تتواصل فعاليات مهرجان الزهور والحدائق الثاني عشر الذي تنظمه الهيئة الملكية بينبع والمقام بحديقة المناسبات بينبع الصناعية، وسط إقبال كبير من الزائرين اكتظت بهم ساحات المهرجان.

وبلغ عدد الزوار (590) ألف بنهاية اليوم العاشر للمهرجان، والذي يستمر حتى 25 مارس 2018م.

وحرصت اللجنة المنظمة على أن تتناسب الفقرات والأنشطة المقدمة مع كافة شرائح المجتمع حيث تتضمن البرامج عدداً من الفعاليات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية، ومسابقات تقدم لأول مرة على خشبه المسرح مخصصة للأطفال والتي روعي فيها التنوع في البرامج وتوزيع الهدايا والجوائز بوجود الشخصيات الكرتونية، وبرامج خاصة بالمرأة والطفل والعديد من الأركان الشيقة والمفيدة التي تأخذ طابع مهرجان الزهور.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بينبع رئيس اللجان المنظمة للمهرجان المهندس صالح بن عبدالله الزهراني، أن البرامج المقدمة هذا العام تختلف كلياً عن الأعوام السابقة من حيث تنوع الفقرات المقدمة للكبار والصغار للوصول إلى الأهداف المرجوة من إقامة المهرجان من خلال دمج التعلم بالترفيه، وأشار إلى أن الدور التوعوي يعد من الأهداف الرئيسية لإقامة المهرجان حيث تقوم جميع الأجنحة المشاركة بدورها التوعوي التثقيفي للجمهور، وبين المهندس صالح الزهراني أن اللجنة المنظمة حرصت هذا العام على جلب أكبر عدد من الشركات الزراعية لعرض كل جديد فيما يتعلق بتقنية زراعة الزهور والنباتات.

وأشار إلى أن هناك عدداً من الفعاليات والأفكار الجديدة، التي أدرجت في مذكرة مهرجان هذا العام، لتضيف إلى الموقع لمسات جمالية وحضارية، وتعزز عنصر المفاجأة للزوار، لافتاً إلى أن الهيئة الملكية بينبع حرصت على تقديم كل الدعم والتسهيلات للمشاركين والزوار ليقضوا أمتع الأوقات بين الزهور المتناثرة والجميلة التي نالت إعجاب الزوار، ومن جهة أخرى يشارك عدد من العارضين بأجنحة في المهرجان والتي تسهم بجعل المهرجان لا يخلو من الفائدة والمتعة والتسوق والتشويق إلى جانب تكامل الخدمات في موقع الحدث من خلال توفير كافة المتطلبات التي تجعل من المهرجان يلبي احتياجات كافة الزوار من خلال تقديم الفائدة والمتعة للزوار لتكتمل الصورة الجمالية للمهرجان.

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