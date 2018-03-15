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جازان.. ضبط مصنع للخمور وإتلاف 15 برميلاً من المسكرات (صور)

جازان.. ضبط مصنع للخمور وإتلاف 15 برميلاً من المسكرات (صور)
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تواصل – علي آل هاشم:

تمكنت شرطة منطقة جازان، ممثلة في مركز شرطة محافظة بيش، من ضبط مصنع متكامل للخمور تديره مجموعة من الأفارقة بإحدى مزارع القرى التابعة للمحافظة.

وعثر على ١٥ برميلاً كبيراً و٣٠ جركلاً سعة ٢٥ لتراً مليئة بمادة العرق المسكر، بالإضافة لكافة أدوات التصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإتلاف الكمية.

وأكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة الأمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني، أن ذلك يأتي استمراراً لجهود شرطة المنطقة في تعقب المروجين ودر خطرهم عن المجتمع، مقدماً شكره لرجال الأمن بشرطة محافظة بيش على جهودهم مطالباً بمضاعفة الجهود.

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