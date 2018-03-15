الرياض.. أبناء يحضرون زواج «الوالدين» بعد معاناة 5 سنوات

تواصل- فريق التحرير:

نجح مركز الإصلاح الأسري بعرقة، في إنهاء خلاف بين زوجين استمر خمس سنوات وانتهى بالطلاق، إلى أن تمكن المركز من إزالة الخلاف وعقد قران الزوجين المنفصلين مجدداً أمام أبنائهما في سابقة فريدة من نوعها.

واستقبل مركز الإصلاح الأسري بعرقة، إحالة من محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، تتمثل في قضية خلاف زوجي دام خمس سنوات، انتهى بانفصالهما مع انتهاء فترة العدة تاركا خلفه ثلاثة من الأبناء.

وبعد عقد جلسات الصلح مع المستشار الأسري، عبدالعزيز خضر الغامدي وتقريب وجهات النظر وحل الخلاف المتنازع عليه، انتهت القضية ومعاناة الأسرة بالصلح بين الطرفين.

وشهد أمس الأربعاء، عقد قران الأب والأم من جديد في المركز بحضور الزوج والزوجة ووالديهما وأبناء، وبشهادة كلاً من الرئيس التنفيذي للجنة التنمية الاجتماعية بعرقة عبدالرحمن بن تركي اللويحق و مدير مركز الإصلاح الأسري بعرقة عبدالله بن محمد القحطاني وبذلك تنتهي معاناة الأبناء من انفصال والديهم.

ومن جانبه أوضح رئيس المركز عبدالله بن محمد القحطاني، أنه يتم استقبال الحالات المحالة من محاكم الأحوال الشخصية ومن مراكز الشرطة ودار الحماية للعنف الأسري وكذلك الحضور الشخصي بمعدل 15 حالة شهريا، مضيفا أن عمليات الإصلاح تدار وفق أفضل الممارسات وبسرية تامة، ويتعامل مع الحالات مجموعة من المستشارين المؤهلين بأفضل الأساليب وأحدثها.

ودعا القحطاني إلى الاستفادة من مركز الإصلاح الأسري بعرقة من خلال ما يقدمه من إصلاح في حالات الخلافات الزوجية وخلافات ذوي الأرحام وخلافات الأصدقاء والجيران وقطيعة الرحم والعقوق ، وذلك بحضور الطرفين.

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