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وفاة «هوكينج» تُعيد إلى الأذهان رجل الأعمال «العذل».. كان يوجه آلاف الموظفين بعينيه
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تواصل – الرياض:

المرض النادر الذي أصيب به عالم الفيزيائي الشهير ستيفن هوكينج، الذي توفي أمس وجعله قعيد كرسيه لا يتحرك ولم يقف حائلاً أمام طموحه العلمي، سلط الأضواء على رجل الأعمال سلطان العذل، الذي أصيب بنفس المرض “التصلب الجانبي الضموري” الذي لم يقف حائلا أمامه في تحقيق نجاحات في عدد كبير من الشركات تحت إدارته، أهمها فروع “فيديكس” و”دانكن دوناتس” بالمملكة.

وروى العذل قصته مع (التصلب اللويحي العضلي الجانبي)، الذي أصيب به منذ 19 عاماً، مشيراً إلى أنه فقد خلالها القدرة الكاملة على الحركة والنطق باستثناء حركة العينين والشفتين، كما فقد جميع حواسه عدا السمع والبصر والإحساس، ويتنفس منذ عام 2002 من خلال أنبوب تنفسي موصول بجهاز تنفس صناعي، ويتغذى بواسطة أنبوب تغذية يصل إلى المعدة بفتحة.

وقال إن هذه الظروف المرضية القاسية لم تثنِه عن ممارسة حياته الأسرية والعملية، حيث نجح في إدارة مجموعة من الشركات لها تأثيرها في السوق منها شركة “سمسا” للنقل السريع المحدودة (فيديكس)، شركة “شهية” المحدودة (دانكن دوناتس)، الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة المحدودة (أمنكو)، وعدد الموظفين في الشركات التي أشرف عليها مباشرة يفوق العشرة آلاف موظف وموظفة.

كما نجح العذل رغم ظروفه المرضية في تأليف كتاب ضخم عن جده صالح (باشا) بن محسن بن عذل، أحد رجالات الملك عبدالعزيز، يحوي ألفي صفحة، مستعينا في تأليفه بعينيه فقط، والذي كتب مقدمته الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان وليّ العهد آنذاك، ولم يكن هذا المؤلَف هو الوحيد له، بل استطاع تأليف كتب أخرى، مستخدماً عينيه فقط.

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