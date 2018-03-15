الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

2

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو بثته المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية، عن كشفها للغز حير أحد المواطنين بتسديد فاتورة والدته التي تبلغ 250 ألف ريال.

وفي المقطع المصور، تظهر جهود “مياه الشرقية” في حل الأمر الذي اتضح في نهاية المقطع، أن المشكلة من تسريبات لدى المواطن في عدة أماكن بالمنزل.

يذكر أن مواطنين كانوا قد اشتكوا عبر مواقع التواصل على مديرية المياه بسبب تزايد قيمة فواتير المياه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

هل تفسد فاتورة الكهرباء فرحة استلام الرواتب؟

هل تفسد فاتورة الكهرباء فرحة استلام الرواتب؟

هل تضبط عدادات المياه الذكية «الفواتير»؟ (فيديو)

هل تضبط عدادات المياه الذكية «الفواتير»؟ (فيديو)

«الزكاة والدخل» تلزم سائقي الأجرة المسجلين في الضريبة بـ«الفاتورة»

«الزكاة والدخل» تلزم سائقي الأجرة المسجلين في الضريبة بـ«الفاتورة»

«توزيع المياه»: تحديث بيانات المستفيدين.. آلية جديدة تمنع التعثر وتراكم المديونيات

«توزيع المياه»: تحديث بيانات المستفيدين.. آلية جديدة تمنع التعثر وتراكم المديونيات

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>