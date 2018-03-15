250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو بثته المديرية العامة للمياه في المنطقة الشرقية، عن كشفها للغز حير أحد المواطنين بتسديد فاتورة والدته التي تبلغ 250 ألف ريال.

وفي المقطع المصور، تظهر جهود “مياه الشرقية” في حل الأمر الذي اتضح في نهاية المقطع، أن المشكلة من تسريبات لدى المواطن في عدة أماكن بالمنزل.

يذكر أن مواطنين كانوا قد اشتكوا عبر مواقع التواصل على مديرية المياه بسبب تزايد قيمة فواتير المياه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

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