ابحث عن أي جوال قديم لديك.. إليك طريقة جيدة للاستفادة منه

أفادت مجلة “ماك آند آي” أنه يمكن للمستخدم مواصلة استعمال الهاتف الذكي القديم “نقطة ساخنة” Hot Spot، محمولة للاتصال بالإنترنت أثناء السفر والرحلات.

وأوضحت المجلة الألمانية أن الكثير من الهواتف الذكية المزودة بنظام غوغل أندرويد، التي طرحت في السنوات الأخيرة، وجميع هواتف آي فون منذ الإصدار آي فون 4، تدعم هذه الوظيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستخدم يحتاج إلى اشتراك مناسب للاتصال بالإنترنت، وفي مثل هذه الحالات يمكن الاعتماد على باقات الإنترنت المدفوعة مسبقاً.

ونظراً لضعف البطاريات في الهواتف الذكية القديمة، من الأفضل توصيل الهاتف بالشاحن باستمرار أو ببطارية خارجية “باور بانك” أثناء السفر والرحلات.

ومع ذلك يتعين على المستخدم مراعاة أمور منها أن الهواتف الذكية القديمة قد لا توفر أفضل سرعة لنقل البيانات، حيث يدعم هاتف آيفون 4 سرعة نقل البيانات بتقنية UMTS فقط، في حين تنقل هواتف آي فون 5S البيانات بتقنية LTE، الأسرع.

ومن العوامل الهامة أيضاً مراعاة استهلاك باقة البيانات، نظراً لأن الحواسيب المتصلة بنقطة الاتصال المحمولة بالإنترنت، قد تعتقد أنها متصلة بشبكة WLAN، فتعرض على المستخدم تنزيل مستندات كبيرة الحجم، أوتحديث نظام التشغيل دون تنبيه المستخدم، ما يؤدي إلى استهلاك باقة البيانات بسرعة، خاصةً مع الباقات المحدودة للاتصال بالإنترنت.