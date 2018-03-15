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«أمن الدولة»: 1100 رجل أمن للمهمات والتدخل السريع

«أمن الدولة»: 1100 رجل أمن للمهمات والتدخل السريع
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تواصل – الرياض:

دفعت رئاسة أمن الدولة بـ1100 رجل أمن لدوريات القوات الخاصة لأمن الطرق والمهمات والتدخل السريع، عقب التحاقهم بدورة مكثفة بمراكز التدريب التخصصية بقوات الطوارئ الخاصة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وتلقى رجال الأمن جميع العلوم والمعارف والمهارات التكتيكية والميدانية اللازمة لأعمال القوات الخاصة لأمن الطرق، ودورات في مهام وواجبات أمن الطرق والإسعافات الأولية والتعامل مع الجمهور ونظام المرور ولائحته التنفيذية والإجراءات الأولية في تحقيق الحوادث والرماية والمطاردة والقبض على الجناة وكذلك أعمال مراكز الضبط الأمني الدائمة والمفاجئة والأنظمة المتعلقة بمهام أمن الطرق.

وشهد مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد عبدالله القحطاني، أمس (الأربعاء)، الانتهاء من الدورة التأهيلية الأولى لدوريات القوات الخاصة لأمن الطرق ودورة المهمات والتدخل السريع، بحضور قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد الحربي بمركز الأمير نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمحافظة ضرما.

ووصف القحطاني قوات الطوارئ الخاصة بـ«جوهرة الأمن»، مؤكدا أنهم أثبتوا مدى الحرفية والتطور المستمر في التدريبات العسكرية.

فيما أبدى قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول ركن خالد قرار الحربي استعدادات قواته على تدريب جميع القطاعات الأمنية بما يكفل لهم التعامل مع ما يواجهه رجال الأمن بالميدان والتعامل بكل حرفية للتصدي لكافة أشكال التهديدات ومن يحاولون زعزعة الأمن.

وشهد الحفل تطبيق الخريجين العديد من الفرضيات في الرماية بالأسلحة والدفاع عن النفس والمطاردة واستيقاف مشتبهين. حسب “عكاظ”

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