مكاتب تأجير السيارات تهرب من «التوطين» بـ «الإغلاق»

هل تنجح مكاتب تأجير السيارات في «التوطين».. ولماذا لجأت لـ«الإغلاق»؟

تواصل- متابعات:

اضطر عدد كبیر من أصحاب مكاتب تأجیر السیارات إغلاق أبواب محالهم بمختلف مدن المملكة خلال الأسبوع الحالي، أي قبل أيام معدودة من بدء تطبیق قرار توطینھا المقرر الأحد المقبل.

وكشف مواطنون أنھم توجھوا إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، لكنھم صدموا بإغلاق معظم مكاتب تأجیر السیارات، ما أدى لوجود مشكلة واجھتھم في التنقلات داخل العاصمة المقدسة، كما أغلق عدد من ملاك مكاتب التأجیر في جدة محالهم حتى إشعار آخر، وفقاً لـ “عكاظ”.

أسباب الإغلاق

وأرجع متعاملون إغلاق مكاتب التأجیر أبوابھا لأسباب عدة، منھا البحث عن موظفین سعوديین لديھم خبرة في المجال، إضافة لعدم تقبل بعض المواطنین العمل على فترتین أو العمل في الإجازات الرسمیة، وعدم تمكن البعض من التوطین ما اضطرھم لإغلاق المكاتب مبكرا، تحسباً لتطبیق عقوبات بحقھم.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخیل كان قد أكد في وقت سابق، أنه سیتم تطبیق التوطین في مكاتب السیارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاھزة (أطفال ورجالیة)، ومحالت الأثاث المنزلي والمكتبي الجاھز، ومحال الأواني المنزلیة بداية من العام الھجري الجديد.

وسیكون تاريخ التوطین في محال الأجھزة الكھربائیة والإلكترونیة، والساعات، والنظارات، بحلول الأول من ربیع الأول 1440ھـ، على أن يشھد شھر جمادى الأولى المقبل توطین محال الأجھزة والمعدات الطبیة، ومواد البناء والإعمار، وقطع غیار السیارات، والسجاد بجمیع أنواعه، والحلويات، لتكون جمیعھا مقصورة على السعوديین والسعوديات.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا