«حامد دخيل».. مواطن قرر أن يحد من المخالفات المرورية بطريقته الخاصة

تواصل – الإحساء:

في بادرة إيجابية، أخذ المواطن السعودي “حامد دخيل” عهدا على نفسه بالعمل على رصد التجاوزات والمخالفات المرورية التي يشاهدها في شوارع المملكة، كنوع من أنوع الحد من مشاهد الفوضى وحوادث السيارات.

وفي إطار قيامه بتلك المهمة يقوم “حامد دخيل” باستخدم جواله لتوثيق المخالفات المرورية، ليصبح بعدها أحد أشهر المواطنين المعروفين برصد المخالفالت، لحد أن لقب بـ “مرعب المخالفين” واليد اليمنى لرجال المرور عن طريق تطبيق ” كلنا أمن “، ليحقق رسالته #وطن_ما_نهتم_فيه_ما_نستحق_نعيش_فيه

ووفقا لـ”العربية” فإن هذه الخدمة المجتمعية التي تبناها جعلته عرضة للانتقادات، فواجه ردود فعل متنوعة بعد توثيقه ورصده عشرات المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الغرامات في حقهم.

وعن تجربته هذه، تحدث “حامد دخيل”، كاشفاً عن مواجهته غضبا عارما من المجتمع، وهجوما شرسا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “كل شخص يجادلني في سبب رصدي للمخالفات، فورا أكسب النقاش معه، لأنني أنشر الوعي، وأحمي المجتمع من المخالفين، الذي يشكلون خطراً على مرتادي الطرق، فأنا أطرح المشكلة وأساهم في علاجها”. وأضاف دخيل أنه يواجه يومياً تهديدات عبر “وسائل التواصل” لكنه مستمر في أداء واجبه الوطني، فالمملكة تعتبر من أخطر دول العالم في القيادة، بعد نسبة الحوادث المرتفعة التي يكون سببها الرئيسي، تجاهلنا الابلاغ عن المخالفين.

وأوضخ أنه لا زال يصر على المضي في الرصد، متعاوناً مع زوجته على توثيق المخالفات عن طريق كاميرا “القو برو” والمايك.

وفي هذا السياق، أشار حامد إلى أن الجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغاته دورياً. ولفت إلى أنه يمتلك حقيبة من التطبيقات الخاصة بالبلاغات الحكومية ضد المخالفات التي يشاهدها يومياً.

أما عن بدايته، فقد كانت عبر الإبلاغ عن وقوف خاطئ في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وثق هذه المخالفة بتصوير السيارة، أو توعية صاحبها لعدم تكرارها.

إلى ذلك، بين “مرعب المخالفين” أن أكثر المخالفات التي قام برصدها هي التجاوز الخاطئ ونقل الأدوات الخطرة في الشاحنات بدون حماية لمرتادي الطريق، والوقوف على خطوط المشاة.

وأكد أن رؤية مملكتنا 2030 تركز على مساهمتنا جميعا على التطور وتخفيض حالات الحوادث والمخالفات بشكل عام لنكون متكاتفين مع الجهات الحكومية.

وحيال التجاوزات التي يتعرض لها حامد يومياً، قال: “سأدافع عن حقي بالنظام، فلدي ملف كبير من قضايا الجرائم المعلوماتية”.

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