«حامد دخيل».. مواطن قرر أن يحد من المخالفات المرورية بطريقته الخاصة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

250 ألف ريال فاتورة مياه لمواطنة.. والشركة: الخطأ من عندها (فيديو)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«حامد دخيل».. مواطن قرر أن يحد من المخالفات المرورية بطريقته الخاصة

«حامد دخيل».. مواطن قرر أن يحد من المخالفات المرورية بطريقته الخاصة
0

تواصل – الإحساء:

في بادرة إيجابية، أخذ المواطن السعودي “حامد دخيل” عهدا على نفسه بالعمل على رصد التجاوزات والمخالفات المرورية التي يشاهدها في شوارع المملكة، كنوع من أنوع الحد من مشاهد الفوضى وحوادث السيارات.

وفي إطار قيامه بتلك المهمة يقوم “حامد دخيل” باستخدم جواله لتوثيق المخالفات المرورية، ليصبح بعدها أحد أشهر المواطنين المعروفين برصد المخالفالت، لحد أن لقب بـ “مرعب المخالفين” واليد اليمنى لرجال المرور عن طريق تطبيق ” كلنا أمن “،  ليحقق رسالته #وطن_ما_نهتم_فيه_ما_نستحق_نعيش_فيه

ووفقا لـ”العربية” فإن هذه الخدمة المجتمعية التي تبناها جعلته عرضة للانتقادات، فواجه ردود فعل متنوعة بعد توثيقه ورصده عشرات المخالفات ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيق الغرامات في حقهم.

وعن تجربته هذه، تحدث “حامد دخيل”، كاشفاً عن مواجهته غضبا عارما من المجتمع، وهجوما شرسا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: “كل شخص يجادلني في سبب رصدي للمخالفات، فورا أكسب النقاش معه، لأنني أنشر الوعي، وأحمي المجتمع من المخالفين، الذي يشكلون خطراً على مرتادي الطرق، فأنا أطرح المشكلة وأساهم في علاجها”. وأضاف دخيل أنه يواجه يومياً تهديدات عبر “وسائل التواصل” لكنه مستمر في أداء واجبه الوطني، فالمملكة تعتبر من أخطر دول العالم في القيادة، بعد نسبة الحوادث المرتفعة التي يكون سببها الرئيسي، تجاهلنا الابلاغ عن المخالفين.

وأوضخ أنه لا زال يصر على المضي في الرصد، متعاوناً مع زوجته على توثيق المخالفات عن طريق كاميرا “القو برو” والمايك.

وفي هذا السياق، أشار حامد إلى أن الجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغاته دورياً. ولفت إلى أنه يمتلك حقيبة من التطبيقات الخاصة بالبلاغات الحكومية ضد المخالفات التي يشاهدها يومياً.

أما عن بدايته، فقد كانت عبر الإبلاغ عن وقوف خاطئ في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث وثق هذه المخالفة بتصوير السيارة، أو توعية صاحبها لعدم تكرارها.

إلى ذلك، بين “مرعب المخالفين” أن أكثر المخالفات التي قام برصدها هي التجاوز الخاطئ ونقل الأدوات الخطرة في الشاحنات بدون حماية لمرتادي الطريق، والوقوف على خطوط المشاة.

وأكد أن رؤية مملكتنا 2030 تركز على مساهمتنا جميعا على التطور وتخفيض حالات الحوادث والمخالفات بشكل عام لنكون متكاتفين مع الجهات الحكومية.

وحيال التجاوزات التي يتعرض لها حامد يومياً، قال: “سأدافع عن حقي بالنظام، فلدي ملف كبير من قضايا الجرائم المعلوماتية”.

ليصلك جديد أخبارنا تابع حساب «تواصل» في تويتر .. من هنا

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الأمن العام» يوضح طبيعة «مكافآت المرور»: ليست استثنائية

«الأمن العام» يوضح طبيعة «مكافآت المرور»: ليست استثنائية

«الأمن العام»: مكافآت المهام الميدانية تُصرف لجميع القطاعات.. وليست استثنائية

«الأمن العام»: مكافآت المهام الميدانية تُصرف لجميع القطاعات.. وليست استثنائية

تعميم برفع أسماء العاملين في المرور لصرف مكافأة 25% من الراتب

تعميم برفع أسماء العاملين في المرور لصرف مكافأة 25% من الراتب

تطبيق «الرصد الآلي».. هل انتهى عصر مخالفات «القسائم الصفراء»؟

تطبيق «الرصد الآلي».. هل انتهى عصر مخالفات «القسائم الصفراء»؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!
مقالات

هل تكررها.. لو كانت بعقلها؟!

المزيد
حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>