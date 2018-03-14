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«صحة جازان» توضح حقيقة محاولة اختطاف رضيع من مستشفى أبو عريش

«صحة جازان» توضح حقيقة محاولة اختطاف رضيع من مستشفى أبو عريش
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تواصل – جازان:

نفت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان، ما تم تداوله عن محاولة اختطاف طفل رضيع من قسم الولادة بمستشفى أبوعريش العام، مؤكدةً أن الصور المتداولة عبارة عن خطة فرضية وهمية لاختطاف طفل بهدف التوعية.

وأوضحت صحة جازان، في بيان لها، إن الصور المتداولة تخص تنفيذ خطة فرضية وهمية لاختطاف رضيع من قسم الولادة من قِبل مستشفى أبوعريش العام بمشاركة شرطة محافظة أبوعريش وبحضور إدارة الطوارئ والأزمات والأمن والسلامة بصحة جازان.

وأشارت إلى أن الهدف من الفرضية هو رفع كفاءة وجاهزية الموظفين وزيادة التثقيف والوعي لدى المرضى والمراجعين.

 

 

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