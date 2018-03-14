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شاهد.. سقوط طالب أثناء عرض عسكري بالكويت

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تواصل – وكالات:

بعد نحو أسبوع واحد من حالة مماثلة، سقط طالب كويتي بكلية عسكرية خلال أحد العروض، أمس الأربعاء.

الواقعة شهدتها كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بدولة الكويت، حيث تعرض أحد الطلاب الخريجين إلى حالة إغماء مفاجئة، خلال عرض عسكري شهدته الكلية.

وتمكن أحد الضباط المراقبين لاصطفاف الخريجين من تدارك الطالب والإمساك به قبل سقوطه على الأرض، وأشار إلى أحد زملائه بالقدوم ومساعدته في حمل الطالب وإسعافه.

وشهد الأسبوع الماضي حالة مماثلة، عندما سقط أحد الطلبة في كلية علي الصباح العسكرية أثناء مرور موكب أمير الكويت لتشريف حفل تخريج الضباط، ويُعتقد أن الطالبين تعرضا لضربة شمس.

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