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مصر.. سعودي يقتل زوجته ويقطع جثتها إلى 4 أجزاء

مصر.. سعودي يقتل زوجته ويقطع جثتها إلى 4 أجزاء
شقة القتيلة
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تواصل- فريق التحرير:

ألقت الشرطة المصرية، القبض على مواطن سعودي، بعد أن أقدم على قتل زوجته المصرية، وتمزيق جثتها إلى أربعة قطع في العاصمة القاهرة، وفقا لـ”بوابة الأهرام” المصرية.

وكان أهالي المنطقة، التي يقطن فيها الزوجين، عثروا على “كارتونة” ملقاة وداخلها جثة مقطعة، اكتشفوا أنها تعود إلى الزوجة، لكن لم يكن أحد يعلم من قتلها.

لكن، لأن عائلة الزوجة تعرف أن اينتهم كانت تشتكي من زوجها السعودي، بسبب سوء معاملته لها، توجهت شقيقتها إلى الزوج واتهمته بقتل شقيقتها، فما كان منه إلا أن نهرها، قائلا:  “لو مسكتيش  هقتلك زيها”، لتصرخ شقيقتها ويقوم شباب المنطقة بالإمساك بالجاني والتعدي عليه بالضرب.

وقال الزوج بعد إلقاء القبض عليه، إنه تعرف على زوجته، بعدما نزح من محافظة أسيوط بصعيد مصر إلى العاصمة القاهرة للعمل، وتزوجها، لكنه اعترف بتحول حياتهما إلى جحيم، بسبب المشاجرات المتكررة، حتى حدثت الجريمة في إحدى المرات.

وأمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيق والتصريح بتشريح ودفن الجثة بعدما استمعت لأقوال الشهود.

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