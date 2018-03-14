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«الاتصالات السعودية» تنفي إطلاق خدمة الدفع عبر الجوال رسمياً

«الاتصالات السعودية» تنفي إطلاق خدمة الدفع عبر الجوال رسمياً
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تواصل – فريق التحرير:

قالت شركة الاتصالات السعودية، الأربعاء، إن خدمة المدفوعات الرقمية stc pay لم يتم إطلاقها بعد، وأنها تنتظر الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأضافت الشركة، في بيان، أن مقطع الفيديو الفيلمي الذي تم تداوله حول الخدمة لا يعد كونه يمثل تعريفاً بالخدمة التي تطمح الشركة لتقديمها لعملائها ضمن باقات الخدمات والمنتجات التي توفرها باستمرار.

وأكدت، أنها تعمل على تطوير خدمة نظام المدفوعات الرقمية بما يتوافق مع توجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدة التحول الرقمي، بالتوازي مع الدور الرائد للشركة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتتيح الخدمة للعملاء دفع الأموال سواء لأشخاص، أو محلات، أو جهات عن طريق الهاتف الجوال فقط.

 

 

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