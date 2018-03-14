شاهد.. شجاعة شرطي في الإمساك بمطلوب بـ«رجال ألمع»

تواصل – عسير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شجاعة وحسم شرطي خلال إلقائه القبض على أحد المطلوبين أمنياً، في محافظة “رجال ألمع”.

وأبان المقطع، الذي التقط بواسطة كاميرا مراقبة، المطلوب الأمني وهو يقف أمام أحد المحلات، ولدى مرور رجل الشرطة بمركبته، بدا عليه الارتباك وحاول التخفي والدخول إلى المحل، وهو ما لاحظه رجل الشرطة من مرآة السيارة.

وبالفعل، استدار الشرطي مسرعاً بعد لحظات بسيارته، وأوقفها أمام باب المحل، ودخل إليه سريعاً ليقتاد المطلوب بحسم وقوة إلى السيارة، ويقبض عليه. ولدى تفتيش الموقوف، عثر بحوزته على ممنوعات، ومبالغ مالية.