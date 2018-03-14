«في بيتنا موهوب».. أمسية ثقافية لجمعية «توادّ» بالجوف

تواصل – الجوف:

نظمت جمعية “توادّ” للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف، مساء أمس الثلاثاء، أمسية بعنوان: (في بيتنا موهوب) بحضور عدد من الرجال والسيدات في القاعة الرئيسة بالجمعية.

وناقشت الأمسية مفهوم الموهبة، وأساليب الكشف عن الموهوبين، ومدمرات الموهبة لدى الأطفال، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتدريبات عملية ونقاشات إيجابية كان لها أثر فاعل في تحقيق أهدافها.

وأوضح مدير عام توادّ، الشيخ نايف المريحيل، أن الأمسية هي امتداد لسلسلة من البرامج النوعية الموجهة للأسرة الجوفية، التي تسعى تواد من خلالها لتحقيق رسالتها المباركة وأهدافها السامية ببرامج توعوية وتثقيفية ودورات تأهيلية وتطويرية.

وتأتي الأمسية أيضاً ضمن مبادرة “نشء”، والتي تنطلق من الحاجة إلى جيل مبدع يصنع الحياة، وتهدف إلى تنمية مهارات المربين والمربيات في فن التعامل مع الناشئة، وتعريف الآباء والأمهات على خصائص المراحل العمرية وسبل التعامل معها.