«في بيتنا موهوب».. أمسية ثقافية لجمعية «توادّ» بالجوف

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

«حساب المواطن» ينسق مع «العدل» و«النقد» لمنع حجز مبالغ الدعم

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

«في بيتنا موهوب».. أمسية ثقافية لجمعية «توادّ» بالجوف

«في بيتنا موهوب».. أمسية ثقافية لجمعية «توادّ» بالجوف
0

تواصل – الجوف:

نظمت جمعية “توادّ” للتنمية الأسرية بمنطقة الجوف، مساء أمس الثلاثاء، أمسية بعنوان: (في بيتنا موهوب) بحضور عدد من الرجال والسيدات في القاعة الرئيسة بالجمعية.

وناقشت الأمسية مفهوم الموهبة، وأساليب الكشف عن الموهوبين، ومدمرات الموهبة لدى الأطفال، وشهدت تفاعلاً كبيراً من الحضور، وتدريبات عملية ونقاشات إيجابية كان لها أثر فاعل في تحقيق أهدافها.

وأوضح مدير عام توادّ، الشيخ نايف المريحيل، أن الأمسية هي امتداد لسلسلة من البرامج النوعية الموجهة للأسرة الجوفية، التي تسعى تواد من خلالها لتحقيق رسالتها المباركة وأهدافها السامية ببرامج توعوية وتثقيفية ودورات تأهيلية وتطويرية.

وتأتي الأمسية أيضاً ضمن مبادرة “نشء”، والتي تنطلق من الحاجة إلى جيل مبدع يصنع الحياة، وتهدف إلى تنمية مهارات المربين والمربيات في فن التعامل مع الناشئة، وتعريف الآباء والأمهات على خصائص المراحل العمرية وسبل التعامل معها.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«النيابة العامة» تحذر: التقصير في رعاية الطفل يستوجب المساءلة

«النيابة العامة» تحذر: التقصير في رعاية الطفل يستوجب المساءلة

الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف

الجيش اليمني يحرر جبال الأدمغ بين محافظتي صنعاء ‏والجوف

العقيّل مديراً لإدارة التدريب والتطوير بأمانة الجوف

العقيّل مديراً لإدارة التدريب والتطوير بأمانة الجوف

أمانة الجوف تكافح التلوث البصري وتزيل لوحات إعلانیة مخالفة

أمانة الجوف تكافح التلوث البصري وتزيل لوحات إعلانیة مخالفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>