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تماس كهربائي يُشعل حريقاً بالدائري الثالث في مكة

تماس كهربائي يُشعل حريقاً بالدائري الثالث في مكة
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تواصل – مكة المكرمة:

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، اشتعال النار في مساحة تقدر بـ4 أمتار مربعة في الدائري الثالث بمكة المكرمة.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت الحادث على الفور؛ لمنع تطور الحريق الذي لم يسبب أي إصابات بفضل الله.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تماسّاً كهربائيّاً تسبب في تسرب مادة بترولية واشتعال النار بمساحة ٤م٢ بالعاصمة المقدسة.

يذكر أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن عدم إعطاء أفضلية في التقاطع، تسبب في اصطدام ٣ مركبات بالعاصمة المقدسة؛ ما نتج عنه إصابة 4 مواطنين.

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