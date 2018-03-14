طقس الخميس.. توقعات بأمطار رعدية على عدة مناطق

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باحتمالية تعرض عدة مناطق لأمطار رعدية، غداً الخميس، أبرزها مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، ومنطقة القصيم، وإمكانية امتدادها إلى حفر الباطن.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إن هناك نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والقصيم، ونجران، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، وعلى الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، وسماء غائمة جزئيّاً على تلك المناطق.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت “الأرصاد” إن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما سيصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما الخليج العربي، فتوقعت هيئة “الأرصاد”، أن تكون الرياح السطحية عليه جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.