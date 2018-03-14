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مصدر يمني ينفي أي مفاوضات سرية بين «هادي» والحوثيين

مصدر يمني ينفي أي مفاوضات سرية بين «هادي» والحوثيين
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تواصل – متابعات:

نفى مصدر رئاسي يمني وجود أي مفاوضات سرية بين الرئيس عبدربه منصور هادي، والانقلابيين الحوثيين.

وأضاف أن هناك لقاءً مرتقباً بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد مارتن جريفيث؛ سيُعقد مطلع أبريل المقبل، لبحث مستقبل العملية السياسية في اليمن.

وأوضح المصدر أن العملية السياسية تشهد ركوداً منذ فترة طويلة، وأن هناك رؤى مطروحة من بعض الدول؛ منها بريطانيا وأمريكا، لكنها تختلف عن صيغة قرار مجلس الأمن 2216، نافياً عقد أي لقاءات أو مشاورات سرية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد المصدر، على تمسك الحكومة الشرعية بالأمم المتحدة، في إدارة العملية السياسية في اليمن، وفقاً للمشهد اليمني.

وكانت مصادر مقربة من الحوثيين، زعمت وجود مفاوضات سرية تجرى في الرياض يشارك فيها ناطق الجماعة، إلا أن مصادر نفت صحة تلك المعلومات جملةً وتفصيلاً.

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