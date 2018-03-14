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لخفض تكلفة التشغيل.. مسؤول يطالب بخصخصة إدارات الجامعات

لخفض تكلفة التشغيل.. مسؤول يطالب بخصخصة إدارات الجامعات
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تواصل – فريق التحرير:

أوصى أمين اللجنة المؤقتة لتولي صلاحيات مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بتطبيق الخصخصة في إدارة وتشغيل كافة جوانب الجامعات، والعمل على خفض الكلفة التشغيلية، والتوسع في إيجاد مصادر تمويل ذاتية (شركات، استثمار، أوقاف، رسوم).

وأضاف، خلال مشاركته في المؤتمر الـ18 للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) أن نظام الجامعات الجديد سيكون مرناً ويسمح للجامعات في البدء بتطبيقه متى ما كانت الجامعة مستعدة لذلك، مبدداً المخاوف من تطبيقه ثم التراجع عنه.

وأشار إلى مباشرة مجلس شؤون الجامعات مهماته مباشرة، بعد إقرار النظام، وإعطاء الجامعات مهلة «سنة – سنتين» لتطبيقه عليها، مؤكداً أن الاستقلالية التامة ستكون للجامعات البحثية والتعليمية، أما التطبيقية فسيكون لها مجلس أمناء موحد.

ولفت الصالح – خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، اليوم الأربعاء، تحت عنوان: “التعليم ما بعد الثانوي.. الهوية ومتطلبات التنمية” – إلى أن دراسة البكالوريوس ستكون مجانية، وأن نظام الجامعات الجديد جاء بناء على توجيه ولي العهد لوزارة التعليم بأن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام جديد للجامعات يأخذ في الاعتبار مضامين ومرتكزات رؤية المملكة 2030 والعمل على إنشاء جامعات غير ربحية قادرة على الاعتماد على مواردها المالية والبشرية.

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