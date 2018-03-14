«الثقافة والإعلام» تعلن عن الفائزين في مسابقة «حياتنا قدوة»

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أعلن فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة عن الفائزين الثلاثة ممن شاركوا في مسابقة #حياتنا_قدوة الفوتوغرافية إحدى مبادرات الوزارة في ملتقى مكة الثقافي المقام هذه العام تحت شعار: (كيف نكون قدوة؟).

وفاز بالمركز الأول ناصر علي الناصر من منطقة الأحساء بجائزة قيمتها 8 آلاف ريال، فيما جاء في المركز الثاني مشاري الشهراني، وحصل على جائزة 5 آلاف ريال، وكان المركز الثالث من نصيب محمد سعد المالكي وجائزته 3 آلاف ريال.

وتسلم الفائزون جوائزهم في حفل تكريمي مصغر أقيم بمقر فرع وزارة الثقافة والإعلام بمنطقة مكة المكرمة، فيما تم تكريم لجنة التحكيم التي قامت بفرز الأعمال وترشيح الفائزين.