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حماية الحياة الفطرية بالطائف تنتج 13 نمراً عربياً جديداً

حماية الحياة الفطرية بالطائف تنتج 13 نمراً عربياً جديداً
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تواصل – الطائف:

في إنجاز بيئي جديد، نجح مركز الأمير سعود الفيصل لحماية الحياة الفطرية، بمحافظة الطائف، في إنتاج 13 نمراً عربياً، وذلك في إطار محاولة الحفاظ على هذا النوع من الانقراض.

وأطلق القائمون على المركز أسماء عربية على النمور الوليدة الجديدة، أبرزها: “همسة”، و “فريدة”، و “سعود”.

ويُعدّ النمر العربي أحد الحيوانات المهددة بالانقراض؛ إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن أعداد النمر العربي لا تزيد على مائتي نمر.

ويستوطن النمر العربي المناطق الجبلية في البلاد العربية، من جبال فلسطين والأردن شمالاً، مروراً بالجبال الواقعة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وجبال اليمن، وجبال ظفار ومسندم في سلطنة عمان.

وتختلف الفصيلة العربية من النمور عن باقي الفصائل؛ حيث إن حجمها أصغر بكثير من النمور الأخرى، فلا يتجاوز حجم الذكر 35 كجم، ولا تتجاوز الأنثى 25 كجم، كما تتميز بلونها الفاتح.

ومما يصعّب عملية تكاثر النمر العربي أنه حيوان خجول ويحب العيش وحيداً؛ فلا تلتقي الذكور والإناث طوال العام إلا في فترة التزاوج التي لا تتجاوز عدة أسابيع.

ويعمل مركز الأمير سعود الفيصل على حماية هذا النوع المهدد بالانقراض؛ لإعادة توطينه في المحميات الطبيعية داخل المملكة.

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