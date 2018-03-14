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فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)

فئران وديدان بأطعمة كافتيريا في جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل (فيديو وصور)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار الحشرات والديدان، في أطعمة داخل إحدى الكافيتريات بجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل بالدمام.

ودشن نشطاء على تويتر هاشتاقاً أسموه: “فضيحة كافتيريا كلية الآداب” أعلنوا فيه غضبهم لما آل له حال الكافتيريا، حيث أظهر الفيديو والصور حشرات صغيرة داخل الأطعمة التي من المفترض أن تقدم للطلاب، فيما طالب المغردون المسؤولين باتخاذ ما يلزم حيال تلك الواقعة؛ لمنع تكرارها حفاظاً على صحة الطلاب.

كما ظهر في أحد المقاطع المتداولة وجود فئران بالكافتيريا، وعلق المغرد محمد آل ريعان: “رسالة مع التحية لمدير جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل كلية الآداب هذه صور الكافتيريا فيها أطعمة منتهية الصلاحية، فئران، شعر، دود، وحشرات.. وأنا على ثقة أن هذا الإهمال لن يمرره مدير الجامعة مرور الكرام”.

وعلقت إحدى المغردات قائلة: “حقين الكافتيريا بس فالحين يرفعون الأسعار، ويدبلونها عالبنات! واهتمامهم بالنظافة والجودة صفر”.

 

 

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