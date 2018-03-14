نجاة رئيس مجلس الدولة الليبي من محاولة اغتيال فاشلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

نجاة رئيس مجلس الدولة الليبي من محاولة اغتيال فاشلة

نجاة رئيس مجلس الدولة الليبي من محاولة اغتيال فاشلة
0

تواصل – متابعات:

تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الدكتور عبدالرحمن السويحلي، والوفد المرافق له، لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي “غريان”، و”يفرن” غربي البلاد، اليوم الأربعاء، من قبل عصابة مسلحة في منطقة ظاهر الجبل.

وقال المكتب الإعلامي المجلس، في بيان صحفي، إن عناصر الأمن والحماية التابعة للمجلس الأعلى للدولة تصدوا لهم وتعاملوا معهم، بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية؛ ما اضطرهم للفرار.

وتابع البيان، أن المحاولة أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق أصروا على استكمال الزيارة، رغم ما حصل، وفي هذا الصدد شكر المجلس الأعلى للدولة المجلس البلدي في “غريان”، و”يفرن”، و”ككلة” وأعيان الجبل بكامله على حفاوة الاستقبال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سلطان بن سحيم: «حمد بن خليفة» قتل والدي غدراً

سلطان بن سحيم: «حمد بن خليفة» قتل والدي غدراً

الحكومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري بـ«التضليل» داخل الدولة

الحكومة الإيرانية تتهم الحرس الثوري بـ«التضليل» داخل الدولة

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الجزائري

وزير الداخلية يستعرض العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء الجزائري

اليمن.. مجهولون يغتالون إمام جامع أثناء سجوده

اليمن.. مجهولون يغتالون إمام جامع أثناء سجوده

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>