نجاة رئيس مجلس الدولة الليبي من محاولة اغتيال فاشلة

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تعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الدكتور عبدالرحمن السويحلي، والوفد المرافق له، لكمين مُسلح وإطلاق نار أثناء زيارته لمدينتي “غريان”، و”يفرن” غربي البلاد، اليوم الأربعاء، من قبل عصابة مسلحة في منطقة ظاهر الجبل.

وقال المكتب الإعلامي المجلس، في بيان صحفي، إن عناصر الأمن والحماية التابعة للمجلس الأعلى للدولة تصدوا لهم وتعاملوا معهم، بالتعاون مع رجال مديرية أمن غريان والمنطقة العسكرية الغربية؛ ما اضطرهم للفرار.

وتابع البيان، أن المحاولة أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر الأمن والحماية التابعين للمجلس الأعلى للدولة، واختطاف أربعة عناصر شرطة تابعين لمديرية أمن غريان.

وأشار البيان إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة والوفد المرافق أصروا على استكمال الزيارة، رغم ما حصل، وفي هذا الصدد شكر المجلس الأعلى للدولة المجلس البلدي في “غريان”، و”يفرن”، و”ككلة” وأعيان الجبل بكامله على حفاوة الاستقبال.