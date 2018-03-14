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بالفيديو.. مركز «باحثات» يعلن عن إصداراته بمعرض الرياض للكتاب

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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز “باحثات” المتخصص في الدراسات والبحوث الاستراتيجية عن قائمة بأحدث إصداراته التي يشارك بها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2018.

ودعا المركز زوار المعرض لاقتناء تلك الإصدارات، وذلك بفيديو ترويجي عبر حسابه بموقع “تويتر”، مؤكداً أن جميع الإصدارات التي تم التنويه عنها متوفرة في جناح مكتبة رشد.

ومنذ ساعات، انطلق معرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تحت شعار  (الكتاب.. مستقبل التحول)، بمشاركة أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.

وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي ضيف الشرف للمعرض، الذي يستضيفه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 14 وحتى 24 من شهر مارس الجاري.

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