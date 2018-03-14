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«البيئة»: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لا إصابات جديدة بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – واس:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إصابة في المملكة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وأوضحت الوزارة في إيجازها اليومي أن العينات التي جُمعت من جميع مناطق المملكة منذ بداية انتشار الفيروس بلغ عددها 10441عينة, فيما جاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 159 حالة، في حين جرى التخلص من 4103 طيور خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تلقيها بلاغين خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 15استفساراً، مؤكدةً أن حملاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة في مناطق المملكة كافةً، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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