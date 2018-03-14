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أمير المدينة يتسلم «خارطة ينبع الاقتصادية» حتى 2030

أمير المدينة يتسلم «خارطة ينبع الاقتصادية» حتى 2030
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تواصل – واس:

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دراسة الخارطة الاقتصادية لمحافظة ينبع، حتى عام 2030، والتي تتناول منظومة التنمية الاقتصادية في المحافظة بصورة شاملة لكل الأنشطة، بالإضافة لإنجازات الغرفة خلال العام المنصرم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد بن علي العروي.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة أهمية دور الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع نحو الارتقاء بالقدرات الاقتصادية والاستثمارية بالمحافظة، إضافةً إلى تعزيز الفرص الصغيرة وما دونها لصالح الرياديين وشباب الأعمال.

وأشار رئيس الغرفة التجارية في محافظة ينبع إلى أن الدراسة تغطي كافة القطاعات: (التجارية، والصناعية، والعقارية، والسياحية، والزراعية، والخدمية، والصحية، والتعليمة، والبيئة، والتعدين)، وتتضمن حصراً للإمكانات والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المحافظة.

وأضاف أن الخارطة الاقتصادية للمحافظة اهتمت بالفرص الاستثمارية للشباب والشابات، لتوفير بيئة متميزة ترتقي بفكرة مزاولة الأعمال وتحاط بكل المقومات والاحتياجات، والخدمات الضرورية، لتنمية وتطوير الاستثمار بمحافظة ينبع والمناطق الأخرى.

 

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