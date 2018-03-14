بريطانيا تطرد 23 دبلوماسيًا روسيًا وتهدد مشاركتها في كأس العالم

تواصل – وكالات:

أعلنت تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، أن بريطانيا ستطرد 23 دبلوماسيا روسيا بسبب قضية تسميم الجاسوس السابق، وهو ما نفته موسكو مرارا.

وقالت ماي أمام مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، إن الدبلوماسيين الروس أمامهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، مشيرة إلى أنها “أكبر عملية طرد لدبلوماسيين منذ 30 عاما”.

وواصلت ماي تهديداتها ضد موسكو: “سنلغي اجتماع وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) في بريطانيا، ولن يذهب أي من أفراد العائلة المالكة أو الوزراء إلى كأس العالم في روسيا”، أي أن مقاطعة كأس العالم ستكون حكومية وملكية.

وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية أن لندن ستجمد الأصول الروسية في بلادها.

وأشارت إلى أن موسكو باستخدامها غاز الأعصاب المحظور كيماويا في محاولة اغتيال عميل مزدوج سابق في بريطانيا، خرقت معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وقررت ماي تجميد كافة الاتصالات مع موسكو، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قضية تسميم العميل السابق، الأربعاء، بناء على طلب لندن.

وشددت رئيسة الحكومة البريطانية، في كلمتها أمام البرلمان، على أن “الدولة الروسية مسؤولة” عن محاولة اغتيال سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

وتابعت: “هذا استخدام غير مشروع للقوة من جانب الدولة الروسية ضد المملكة المتحدة”.