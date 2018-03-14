«النيابة» تطالب بحدِّ القتل ضد إرهابيين خططوا لاغتيال «محمد بن نايف»

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عقدت المحكمة الجزائیة المتخصصة بالرياض، جلسة لمحاكمة مجموعة إرھابیة مكونة من 6 مواطنین انتھجوا المنھج التكفیري وخططوا لاستھداف الأمیر محمد بن نايف، وقتل مقیمین وضباط مباحث وترويع الآمنین.

وطالبت النیابة العامة بالقتل حدا لثلاثة متھمین منھم خططوا لاستھداف سمو الأمير محمد بن نايف عندما كان وزيرا للداخلیة والترصد لمقیم من الجنسیة الدنماركیة في طريق الخرج بالرياض وإطلاق النار علیه.

وقدمت النیابة العامة لائحة من التھم ضد المتھمین، منھا استھداف طیارين في القوات الجوية وضباطا في أمن الدولة، مطالبة بتوقیع أقصى العقوبة علیھم. وطالب القاضي من المتھمین ضرورة الرد بشكل دقیق على التھم الموجھة إلیھم.