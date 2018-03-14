تدوينات صوتية.. تعرَّف على أحدث ميزة من «فيسبوك»

تواصل- وكالات:

يختبر موقع فيسبوك زراً جديداً يحمل اسم Add Voice Clip، ومن المقرر أن يظهر في قائمة الخيارات أسفل مربع status update، ويسمح للمستخدمين بتسجيل مقطع صوتي قصير لمشاركته مع الأصدقاء، بنفس الطريقة التي تظهر بها المنشورات والصور ومقاطع الفيديو.

وذكر تقرير حديث من موقع “تك كرانش” الأمريكى، أن شركة “فيسبوك” تختبر تلك الميزة الآن لدى عدد محدود من المستخدمين في بعض البلدان حول العالم، حيث تم رصدها أول مرة من قبل مستخدم في الهند.

ووفقاً للتقارير، فالميزة الجديدة أكثر حميمية من النصوص، كما أنها أسهل من تسجيل من الفيديو، ويأمل فيسبوك أن يتبادل المستخدمون مقاطع صوتية مسلية، خاصة أن الصوت يتيح لهم التعبير عن رأيهم دون الحاجة إلى بذل مجهود في الكتابة.

وقالت المتحدثة باسم فيسبوك، “نحن نعمل دائماً على مساعدة الناس في التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم عبر فيسبوك بطرق مختلفة تناسب طبيعتهم، والمقاطع الصوتية تمنح الناس وسيلة جديدة للتعبير عن أنفسهم”.

ومع ذلك، لم يعرف بعد ما إذا كان سيتم طرح هذه الميزة على الصعيد العالمي أم لا؟ أو حتى موعد إتاحتها بشكل رسمي للمستخدمين حول العالم.