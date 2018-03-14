«الأحوال المدنية»: سنلاحق مُروِّج شائعة تجنيس زوجات المواطنين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية محمد الجاسر، أنه ستتم ملاحقة مروج شائعة أنباء تجنيس زوجات المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات طبقاً لنظام المطبوعات والنشر.

وأوضح الجاسر في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على فضائية روتانا خليجية، أن الأحوال المدنية أعربت عن دهشتها من تناول الخبر بهذه الطريقة، فطلبات التقديم على الجنسية لها ضوابطها وسارية ويتم استقبالها بشكل نظامي ولم تتوقف -بحسب الأنظمة- كما يشاع وكل هذا معلن في فروع الأحوال المدنية وعلى موقعها الإلكتروني.

وحول إذا ما كان هناك نية لتعديل تلك الأنظمة، أكد الجاسر أن الأحوال المدنية جهة تنفيذية وليست تشريعية، وهي تطبق النظام فقط ولا تملك أي إجراء آخر.