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كيف تحمي «عينك» من مرض يتسلل لها دون أن تشعر ويسبب «العمى» (إنفوجراف)

كيف تحمي «عينك» من مرض يتسلل لها دون أن تشعر ويسبب «العمى» (إنفوجراف)
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تواصل – فريق التحرير:

الماء الأزرق “الجلوكوما”، هو اعتلال العصب البصري نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع ضغط العين بسبب اختلال التوازن بين إفراز سائل العين وقدرة العين على تصريفه.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة، في إنفوجراف نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن أكثر أنواع هذا المرض شيوعاً هو الجلوكوما مفتوحة الزاوية.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه ليس له أعرض واضحة في مراحله المبكرة؛ إذ يعد هذا سبب خطورته، بسبب عدم قدرة الشخص على ملاحظته.

طرق الوقاية:

1- إجراء فحص دوري كل سنتين على الأقل.

2- التحكم بالحالات الطبية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

3- إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض ينصح بفحص جميع أفراد العائلة مبكراً.

 

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