احترس.. «طعام البيت» قد يعجل بالوفاة في هذه الحالة

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كشفت نتائج دراسة جديدة حديثة، أن طريقة تحضير الطعام في البيت يمكن أن تهدد حياة الإنسان في حال لم يراعِ الكثير من الأمور مثل درجة الحرارة التي يطبخ فيها الطعام.

وقال خبراء تغذية سكوتلنديون: إن درجة الحرارة العالية أثناء الطبخ تتسبب في ظهور سموم في الطعام كما هو الحال أثناء القلي وإعداد الشواء، بحسب موقع “هايل براكسيس.نت” الصحي الألماني.

وأوضح الخبراء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية، أن تحضير الطعام في درجات حرارة مرتفعة يتسبب على المدى البعيد في تقصير أمد الحياة.

وتُحدث درجة الحرارة المرتفعة أثناء الطهي -بحسب الدراسة- تغييرات في التركيب الكيميائي للأغذية وظهور مواد كيميائية سامة تسد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ومن شأن هذه النظرية الجديدة أن تفسر سبب انتشار أمراض القلب بنسبة كبيرة في بعض الشعوب، ففي الكثير من المجتمعات يتم تحضير الأكل باستمرار تحت درجة حرارة مرتفعة جدا سواء عن طريق الأفران الصناعية أو بالطرق التقليدية كالحطب.