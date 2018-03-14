احترس.. «طعام البيت» قد يعجل بالوفاة في هذه الحالة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

احترس.. «طعام البيت» قد يعجل بالوفاة في هذه الحالة

احترس.. «طعام البيت» قد يعجل بالوفاة في هذه الحالة
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت نتائج دراسة جديدة حديثة، أن طريقة تحضير الطعام في البيت يمكن أن تهدد حياة الإنسان في حال لم يراعِ الكثير من الأمور مثل درجة الحرارة التي يطبخ فيها الطعام.

وقال خبراء تغذية سكوتلنديون: إن درجة الحرارة العالية أثناء الطبخ تتسبب في ظهور سموم في الطعام كما هو الحال أثناء القلي وإعداد الشواء، بحسب موقع “هايل براكسيس.نت” الصحي الألماني.

وأوضح الخبراء من جامعة إدنبرة الاسكتلندية، أن تحضير الطعام في درجات حرارة مرتفعة يتسبب على المدى البعيد في تقصير أمد الحياة.

وتُحدث درجة الحرارة المرتفعة أثناء الطهي -بحسب الدراسة- تغييرات في التركيب الكيميائي للأغذية وظهور مواد كيميائية سامة تسد الشرايين وتزيد من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ومن شأن هذه النظرية الجديدة أن تفسر سبب انتشار أمراض القلب بنسبة كبيرة في بعض الشعوب، ففي الكثير من المجتمعات يتم تحضير الأكل باستمرار تحت درجة حرارة مرتفعة جدا سواء عن طريق الأفران الصناعية أو بالطرق التقليدية كالحطب.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«المسند»: فصل الربيع من أخطر الفصول

«المسند»: فصل الربيع من أخطر الفصول

مجدداً.. مقطع لشاب يترك السيارة خلال سيرها ويرجع إلى الخلف

مجدداً.. مقطع لشاب يترك السيارة خلال سيرها ويرجع إلى الخلف

شاهد.. سيارتان تعرضان المارة للخطر بتحد متهور في مكة

شاهد.. سيارتان تعرضان المارة للخطر بتحد متهور في مكة

هل أنت من مدمني «ألعاب الكمبيوتر»؟.. إذن فأنت في خطر!

هل أنت من مدمني «ألعاب الكمبيوتر»؟.. إذن فأنت في خطر!

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>