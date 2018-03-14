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«الأمن العام»: السجن عام و500 ألف ريال لجريمة التشهير عبر موقع التواصل

«الأمن العام»: السجن عام و500 ألف ريال لجريمة التشهير عبر موقع التواصل
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الأمن العام من التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الانترنت، مؤكداً أنه من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبيَّن أن عقوبة مرتكب جريمة التشهير بالآخرين، هي السجن لمدة لا تزيد عن سنة، وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما.

جاء ذلك في تنبيه للأمن العام، للمواطنين والمقيمين، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيه “أخي المواطن .. أخي المقيم، يعد التشهير بالآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت من الأعمال المجرمة الواردة بنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وتصل العقوبة لمرتكبها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ ريال أو بإحداهما‘‘.

 

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