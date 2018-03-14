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توقعات بأمطار وارتفاع تدريجي للحرارة أبرز ملامح ربيع 2018

توقعات بأمطار وارتفاع تدريجي للحرارة أبرز ملامح ربيع 2018
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر مركز جدة الإقليمي للمناخ بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نشرة بالتوقعات الفصلية لربيع 2018م، حيث تتسم أبرز ملامح فصل الربيع لهذا العام بارتفاع تدريجي للحرارة، واحتمالية هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

وتؤكد توقعات المركز -بمشيئة الله- أن هذا الفصل سيتسم بعدم استقرار الطقس بشكل عام كارتفاع عدد حالات العواصف الرعدية الممطرة والعواصف الرملية يرافقها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية الأفقية.

كما يُتوقع هطول أمطار غزيرة مع إمكانية التنبؤ بهذه الحالات من خلال التوقعات قصيرة المدى والتي تبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتشير التوقعات الفصلية لربيع هذا العام -بمشيئة الله سبحانه وتعالى- بأن تكون احتمالية معدلات درجات الحرارة المتوقعة أعلى من معدلها الفصلي على معظم مناطق المملكة حيث تزداد تلك الاحتمالية على شمال شرق المملكة، ويبدأ فصل الربيع أرصادياً في الأول من مارس وينتهي في 31 مايو 2018م.

ومن المتوقع، ومن خلال مؤشرات نواتج النماذج العددية طويلة المدى وتحليل المعلومات للتوقع الفصلي لربيع هذا العام باحتمالية هطول الأمطار من حول المعدل إلى أقل من المعدل على معظم مناطق المملكة.

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