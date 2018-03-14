«قضاء التنفيذ» يستقبل 596 سندًا لاستعادة 693 مليون ريال

تواصل – واس:

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، أن إجمالي سندات التنفيذ المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمين بلغت 596 طلبًا، لاستعادة أكثر من 693 مليون ريال، وذلك منذ بداية العام الهجري الجاري 1439هـ.

وتنص المادة الـ 44 من نظام التحكيم على أنه متى صدر الأمر بتنفيذ قرار التحكيم أصبح سنداً تنفيذياً.

وشهد العام الهجري المنصرم 1438هـ استقبال محاكم ودوائر التنفيذ لـ 1393 طلباً لسندات تنفيذية متمثلة في أحكام محكمين، لاستعادة ما يقارب 1.2 مليار ريال.

وكانت محاكم المنطقة الشرقية قد تصدرت القائمة العام الماضي بـ 886 طلبًا لاستعادة ما يقارب الـ 366 مليون ريال، تليها منطقة مكة المكرمة بـ161 طلبًا لاستعادة نحو 223 مليون ريال، ثم منطقة الرياض بـ145 طلبًا لاستعادة نحو 542 مليون ريال.

وجاءت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الرابعة بـ 56 طلبًا لاستعادة 28 مليون ريال، تليها منطقتا القصيم ونجران بـ 33 طلبًا لكل منهما لاستعادة 13.6 مليون ريال، ثم منطقة عسير بـ 32 طلبًا لاستعادة 2.4 مليون ريال، ثم منطقة الجوف بـ 19 طلبًا لاستعادة 497 ألف ريال.

وسجلت مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية، جازان، والباحة إجمالي 28 طلبًا لاستعادة 13.7 مليون ريال.