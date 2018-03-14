كيف تتفادى الاحتيال البنكي والتصيد الإلكتروني؟ «البنوك» تنصح

تواصل – فريق التحرير:

دعت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، عملاءها لتفادي النصب والاحتيال البنكي والتصيد الإلكتروني، باتباع عدد من التعليمات، منها عدم الإفشاء بالبيانات الشخصية لأي جهة، مؤكدة أنها لا تطلب من عملائها البيانات الشخصية مثل كلمة السر وأرقام الحسابات البنكية.

وأضافت اللجنة، أن العميل عليه أن يتأكد من صحة العنوان قبل الدخول إلى موقع البنك الإلكتروني وفي حالة الشك عليه الاتصال بالبنك، وأن يحذر الضغط على الروابط القصيرة مجهولة المصدر.

كما شددت على ضرورة تحديث البيانات الشخصية، خلال فروع البنك فقط، لتجنب الاحتيال البنكي، وكذلك عدم مساعدة أشخاص مجهولين في أي عملية مالية من حسابك الشخصي، والتأكد من المصدر قبل تحميل التطبيق الخاص بالبنك، وعدم التعامل مع الجهات الوهمية والتأكد من الإشعارات المستلمة من البنك.