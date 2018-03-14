شعار «الدفاع» الجديد يجسد إرث القوات المسلحة ومكانتها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع عن إطلاق شعارها الجديد، الذي يرمز لإرث ومكانة القوات المسلحة، متضمناً رمز المملكة ممثلاً في النخلة والسيفين المتقاطعين، الذي يرمز ويدل على الدفاع عن السلام وحمايته.

وتظهر حول النخلة والسيفين شعارات القوات السعودية المسلحة بمختلف فروعها، وترمز البندقيتان المتقاطعتان للقوات البرية، فيما يرمز الجناحان للقوات الجوية، والمرساة للقوات البحرية، في حين يرمز المدفع المضاد للطائرات لقوات الدفاع الجوي، ووضعت 5 حلقات خلف رموز القوات المسلحة في إشارة لاتحاد القوات المسلحة في العمل.

ويرمز إكليل سعف النخيل، حول شعارات القوات المسلحة للسلام والانسجام، وتلتقي السعفتان وتتحدان بشريط أحمر يمثل الوحدة بين شعب المملكة وقيادتها، ويظهر التاج الملكي في أعلى الشعار كرمز للملك والدولة.