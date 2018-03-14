«الفالح»: البرنامج النووي للمملكة «ملتزم» بالاتفاقيات الدولية

تواصل – وكالات:

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن بلاده ملتزمة ببناء برنامج وطني نووي يلتزم بالاتفاقيات الدولية ويتمتع بأرقى معايير السلامة والأمن.

وقدّم الفالح، شكره للقيادة السعودية على إقرار السياسة الوطنية للطاقة الذرية والموافقة على إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الذي “يشكل أساس انطلاق البرنامج الوطني لهذه الطاقة”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”.

وأضاف “الطاقة الذرية تشكل رافداً محورياً لمنظومة المزيج الأمثل للطاقة في البلاد لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتنويع مصادر الطاقة المستدامة وبجدوى عالية وكفاءة في التكاليف”.

وأشار وزير الطاقة، إلى أن “السياسة تبرز بأقوى صورة التزام المملكة ببناء برنامج وطني نووي يلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا المجال، ويتمتع بأرقى المعايير الدولية للسلامة والأمن”، مردفا “يتولى الرقابة والتشريع فيه هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وهي جهاز مستقل، يتعامل بشفافية وموثوقية في النواحي التشغيلية والتنظيمية”.

وتابع الفالح، سيتيح هذا البرنامج أفضل الفرص لتطوير القدرات البشرية الوطنية، ويعزز الاقتصاد الوطني بتوفيره مزيج أمثل للطاقة، وخلقه لفرص استثمارية واعدة جدًا للقطاع الخاص وللشركات العالمية في ظل مناخ المملكة المشجع على الاستثمار.