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السودان تكشف عن أهم المناطق الغنية باليورانيوم

السودان تكشف عن أهم المناطق الغنية باليورانيوم
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تواصل – وكالات:

كشفت وزارة المعادن السودانية عن أهم المناطق الغنية باليورانيوم في البلاد، بهدف استثمارها عقب الإعلان عن فتح باب الاستثمار في اليورانيوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وطبقاً لـ “سودان تربيون”، قال محمد أبو فاطمة مدير مركز الأبحاث الجيولوجية التابع لوزارة المعادن السودانية في مؤتمر صحفي: “اليورانيوم موجود في جبال النوبة وشمال كردفان وغرب دارفور وبيوضة بولاية نهر النيل والبطانة وجبال البحر الأحمر”.

وأكد “أبو فاطمة” أنه سيتم اكتمال الاستعدادات لانطلاق الملتقى العالمي الثالث للاستثمار والتعدين في الخرطوم بين يومي 26 – 28 مارس الجاري.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يعد “فرصة للشراكات الذكية للاستفادة من اليورانيوم في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بعد التشاور مع الأجهزة الأمنية”.

وتابع “أبو فاطمة قائلاً: “إن هذا الملتقى المتخصص يستهدف “لترويج للمعادن خاصة الذهب، وسيكون فرصة لعرض إمكانات السودان وجذب المستثمرين من كل قارات العالم”.

وقال وزير المعادن السوداني هاشم علي سالم: إن 70 شركة عالمية و30 شركة محلية ستشارك في الملتقى، مضيفاً أن التعدين في السودان أصبح من القطاعات الضخمة المهمة المؤثرة في المجال الاقتصادي.

وشدد على أن قطاع التعدين “سيشهد مزيداً من التسهيلات للمستثمرين بعد تمكن الحكومة السودانية من حل مشكلة التحويلات المالية في النقد الأجنبي، والتي كانت تشكل عقبة أمام المستثمرين”.

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