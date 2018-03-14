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«التخصصات الصحية» توجِّه تنبيهًا عاجلًا بشأن «رخصة الصيدلة»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة التخصصات الصحية، اليوم الأربعاء، أنَّ اللجنة الدائمة للإشراف على اختبار الرخصة السعودية لممارسة مهنة الصيدلة أقرّت محتوى وخارطة الاختبار، والذي تم نشره في الموقع الإلكتروني.

ونوّهت الهيئة بأنه ابتداءً من العام الميلادي القادم سيكون لزامًا على جميع من يريد ممارسة مهنة الصيدلة في المملكة اجتياز الاختبار الذي يهدف إلى التأكد من تحقيق الحد الأدنى من الكفاءة في الممارسة لمهنة الصيدلة، تحقيقًا لسلامة المرضى والمجتمع.

ويعدّ هذا الاختبار المعيار الأساسي لغرض التصنيف المهني، وأيضًا لغرض المنافسة في التقديم على برامج الدراسات العليا في الهيئة، وللاطلاع على الفترات الاختبارية لاختبار الرخصة المهنية للعام 2018.

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