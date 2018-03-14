«الإحصاء»: 1.3 مليون مواطن غير ملتحقين بالتعليم

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كشفت المؤشرات الاجتماعية للهيئة العامة للإحصاء في نتائج مسح التعليم والتدريب للعام الماضي 2017، عن السكان السعوديين من عمر 6 إلى 24 سنة غير الملتحقين بالتعليم، حسب المنطقة وسبب عدم الالتحاق.

ووفقاً للإحصاء بلغ إجمالي السكان غير الملتحقين بالتعليم 1.329.255 مواطناً، تصدرت منطقة الرياض القائمة مسجلة 279.794 مواطناً غير ملتحق بالدراسة من إجمالي العدد المسجل في باقي مناطق المملكة.

وتصدر سبب الانقطاع للعمل الأسباب مسجلاً 104.555 مواطناً منقطعاً، وجاء سبب مساعدة الأسر ثانياً مسجلاً 48.335 مواطناً ثم بسبب عدم القبول مسجلا 37.909 مواطنين، ثم سبب الزواج أو الحمل وسجل 26.676 مواطناً، ثم بسبب الرغبة في التأخير وسجل 26.017 مواطنا.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بعد العاصمة الرياض، وسجلت 267.058 مواطناً منقطعاً عن التعليم تصدر سبب العمل باقي الأسباب مسجلا 83.011 مواطناً، ثم سبب عدم القبول مسجلاً 45.353 مواطناً، ثم بسبب الزواج أو الحمل وسجل 38.922 مواطناً، ثم بسبب مساعدة الأسرة وسجل 38.042 مواطناً ثم لأسباب أخرى وسجلت 27.951 مواطناً، ثم بسبب الرغبة في التأخير وسجل 14.116 مواطناً.

وسجلت المنطقة الشرقية 251.913 مواطناً منقطعاً عن التعليم تلتها منطقة عسير وسجلت 115.747 مواطناً منقطعاً عن التعليم تصدرت أسباب العمل باقي الأسباب مسجلة 30.444 مواطناً ثم بسبب مساعدة الأسرة وسجل 26.649 مواطناً ثم بسبب الزواج أو الحمل وسجلت السجلات 16.752 مواطناً ثم منطقة جازان وسجلت البيانات 89.456 مواطناً تصدر سبب مساعدة الأسرة باقي الأسباب مسجلا 23.468 مواطناً تلاه سبب العمل وسجل 18.095 مواطناً ثم بسبب الزواج والحمل مسجلا 11.730 مواطناً.

وفي المرتبة الرابعة جاءت منطقة المدينة المنورة وسجلت 84.705 مواطنين تصدر سبب عدم القبول باقي الأسباب مسجلا 22.840 مواطناً ثم بسبب العمل مسجلا 18.472 مواطناً ثم بسبب الزواج أو الحمل وسجل 14.276 مواطناً ثم بسبب مساعدة الأسرة وسجل 11.767 مواطناً.