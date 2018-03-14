الأولى بالمملكة.. تدشين عيادة متخصصة للحوامل في الرياض

تواصل – هياء الدكان:

أطلقت مدينة الملك سعود الطبية، نموذج الولادة الآمنة في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشفاء، من خلال عيادات متخصصة في مرحلة ما قبل الزواج وما قبل الحمل وعيادة الأم الحامل وما بعد الولادة وعيادة الطفل السليم.

يأتي ذلك من ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويُعد تطبيق نموذج الولادة الآمنة في مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الشفاء ضمن نطاق التجمع الصحي الجنوبي الغربي بمنطقة الرياض، هو الأول من نوعه على مستوى المملكة.

وأكد المدير العام التنفيذي للمدينة د.هيثم بن محمد الفلاح بأن أهمية المشروع تكمن في أن يكون النموذج هو الدرع الوقائي والتوعوي للأسرة السعودية؛ لمجتمع صحي خالي من الأمراض.

وأشار د.الفلاح إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم الرعاية الطبية المثالية، وتحسين الخدمات الصحية القائمة، واستحداث أخرى مكمّلة، بدءاً بالتثقيف الصحي في مرحلة ما قبل الزواج، وما قبل الحمل وأثناء فترة الحمل وما بعده، وحتى الولادة الآمنة وسلامة الأم والطفل.

وختم د.الفلاح تصريحه، منوهاً بأن المشروع يضمن صحة المرأة ابتداءً من بلوغها سن الإنجاب وانتهاءً بسن انقطاع الحمل، بالإضافة إلى أنه يهتم بصحة الطفل منذ ولادته، ولحين إكماله عامه الأول.

يذكر أن مركز الرعاية الأولية الصحية بالشفاء يعيش نهضة تطويرية غير مسبوقة، حيث حقق مؤخراً اعتمادية المركز السعودي للمنشآت الصحية «سباهي»، لمدة ثلاث سنوات مقبلة، كأول مركز صحي تابع لوزارة الصحة يحصل على الاعتمادية.