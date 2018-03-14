ضبط 3 شاحنات وإتلاف طن لحوم وأسماك فاسدة بمكة (صور)

تواصل – فريق التحرير:

صادرت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس أكثر من (1200) كيلو من الأسماك واللحوم غير الصالحة للاستهلاك، بعد ضبطها بموقع حراج السمك أثناء محاولة توزيعها على المحلات بواسطة شاحنات غير مهيأة لنقل وحفظ اللحوم.

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي، وقال ‘‘إن البلدية حريصة على متابعة كافة أسواق المواد الغذائية باستمرار للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وإبعاد كل ما يمكن أن يهدد سلامة المستهلكين‘‘.

وكانت البلدية، قد شكلت فريقاً رقابياً بمشاركة مدير إدارة الخدمات مشهور العويضي ورئيس قسم الأسواق محمد العصيمي، ورئيس قسم المواد الغذائية عاطف قطب، ومساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي، ومجموعة من مراقبي الأسواق والمواد الغذائية، وقد نفذوا أمس عددا من الجولات الميدانية على منطقة الحلقة بالكعكية شملت مواقع بيع الخضراوات وحراج السمك ومحلات بيع المواد الغذائية بالجملة، وتم ضبط عدة مخالفات وضبط (3) سيارات كبيرة لنقل الأسماك واللحوم مجهولة المصدر، وتم طلب مندوب إدارة المسالخ للوقوف والمشاركة بحكم الاختصاص، وقد صادرت البلدية كامل الكمية بسبب سوق النقل والحفظ، والتي بلغت حوالي (1200) كيلو من الأسماك واللحوم الفاسدة وتم إتلافها مباشرة، كما تم إشعار بعض محلات الجملة بالمراجعة لوجود عدة مخالفات وطلب مندوب مستثمر سوق الخضار وأشعاره ببعض الملاحظات.

وأشار رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح عراقي، إلى أن البلدية تكثف الأنشطة الرقابية في كافة الأحياء السكنية خلال هذه الفترة، للتأكّد باستمرار من سلامة المواد الغذائية، والتزام المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، مقدماً شكره لجميع المراقبين ومنسوبي البلدية على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال هذه الأيام، وعلى سرعة استجابتهم لمتابعة مثل هذه المخالفات، وحرصهم على ضمان سلامة كل ما يقدم للمواطنين والمقيمين.