الرياض.. القبض على مواطنيْن في حملة «وطن بلا مخالف»

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تمكنت إدارة دوريات أمن المحافظات بالرياض والقوة المكلفة بمهام الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود “وطن بلا مخالف”، من ضبط (ثلاثة) متهمين في قضايا جنائية منفصلة عن بعضها، خلال (٢٤) ساعة الماضية.

شعبة دوريات محافظة الدلم ألقت القبض على مقيم “بنجلاديشي الجنسية” في كمين محكم بعد توفر معلومات تم التحقق من صحتها عن قيامه باستخراج شرائح اتصال مخالفة لعدد من شركات الاتصالات المشغلة في المملكة، وضبط بحوزته على عدد (150) شريحة اتصال معدة ومهيأة للبيع.

وفي تنوعٍ للضبط الأمني، أسفرت جهود القوة المكلفة بمهام الحملة من القبض على (مواطنين في العقد الثاني والثالث من العمر) في حي منفوحة وسط العاصمة الرياض، أحدهما متهم بقضية سرقة مركبة عثر عليها بقيادته، والآخر مطلوب على ذمة قضية جنائية. جرى إيقافهم تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.