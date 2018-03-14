هدف يدعو أصحاب «تأجير السيارات» لدعم 20% من راتب الموظفين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

رسالة والد فاطمة اليزيدي إلى «قاتل» ابنته الهارب

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«الخضيري» يحذر من خطر قاتل في «دورات المياه»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

«العمل» تكشف تفاصيل جديدة عن فيديو «معنفتي بريدة»

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

توقعات بأمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على معظم المناطق بدءاً من الخميس

هدف يدعو أصحاب «تأجير السيارات» لدعم 20% من راتب الموظفين

هدف يدعو أصحاب «تأجير السيارات» لدعم 20% من راتب الموظفين
0

تواصل- واس:

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أصحاب منشآت تأجير السيارات إلى الاستفادة من برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت الذي تم إطلاقه مؤخرًا؛ للحصول على الدعم الذي يقدمه الصندوق، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط : https://hrdf.org.sa/program/463

ويشمل دعم الصندوق ضمن البرنامج، الموظفين والموظفات الذين تم تعيينهم لدى المنشأة بعد تاريخ 31 يوليو 2017، ولمدة عامين، إذ سيساهم الصندوق بنسبة 15% من إجمالي الأجر الشهري للموظف، بينما تصل النسبة إلى 20% من إجمالي الأجر الشهري للموظفة.

ويدخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ الأحد المقبل، (الأول من رجب 1439هـ)؛ وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أباالخيل: “إن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.

وبيّن أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة “دروب”، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر، إلى جانب إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج التوطين الموجّه.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هدف» يكشف عدد متقدمات برنامج دعم «نقل المرأة».. وشرط التسجيل

«هدف» يكشف عدد متقدمات برنامج دعم «نقل المرأة».. وشرط التسجيل

جولات تفتيشية للتحقق من التزام منافذ تأجير السيارات

جولات تفتيشية للتحقق من التزام منافذ تأجير السيارات

«هدف»: فرص تدريبية للمواطنين الراغبين بالعمل في «تأجير السيارات»

«هدف»: فرص تدريبية للمواطنين الراغبين بالعمل في «تأجير السيارات»

«الشورى»: «هدف» لم يوفر الأرضية المناسبة لتوظيف الشباب

«الشورى»: «هدف» لم يوفر الأرضية المناسبة لتوظيف الشباب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حرر صلاتك!
مقالات

حرر صلاتك!

المزيد
اللي ما يطول العنب… يقلده
مقالات

اللي ما يطول العنب… يقلده

المزيد
رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا
تقارير وحوارات

رجل أعمال جزائري يسدد 1538 غرامة نقاب مفروضة على مسلمات أوروبا

المزيد
القهوة.. فوائد وأضرار
انفوجرافيك

القهوة.. فوائد وأضرار

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>