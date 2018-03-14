«فاينانشال تايمز»: هل تطيح «الفضيحة الإباحية» برئيس أمريكا؟

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قالت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية إن القضية التي رفعتها الممثلة الإباحية ستيفاني كليفورد ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تشكل خطورة كبيرة على مستقبله السياسي.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها من واشنطن بعنوان “خطر عقد جلسات محكمة مفتوحة يهدد ترامب في القضية التي رفعتها الممثلة الإباحية ضده” إلى أن القضية قد تشكل خطراً على ترامب، فقد رفعت الممثلة ستيفاني كليفورد قضية على الرئيس في محكمة في كاليفورنيا لرفع حظر السرية عن القضية؛ لأن الرئيس لم يوقع الاتفاقية التي جرى التوصل إليها بهذا الشأن.

“ستيفاني كليفورد” قالت إنها تلقت مبلغ 160 ألف دولار في شهر أكتوبر من عام 2016 مقابل ألا تتحدث عن علاقة كانت تربطها بالرئيس ترامب، ونفى البيت الأبيض ادعاءات الممثلة بوجود علاقة مع الرئيس بين عامي 2006 و2007، طبقاً لـ “بي بي سي”.

وقالت الصحيفة: “هذه القضية يمكن أن تسبب إشكالاً للرئيس إذا وافق القاضي على الدعوة لجلسات استماع علنية”.

قضية “كليفورد” مع ترامب تعيد إلى الأذهان قضية العلاقة بين الرئيس السابق بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي.